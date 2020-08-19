المصدر: دبي - الإمارات اليوم

راتب

يدرس النادي الكبير بدوري الخليج العربي طلب زيادة راتب أحد اللاعبين، وفقاً للإجرءات المتبعة في النادي، وذلك في أعقاب المستوى الفني المتطور الذي قدمه خلال المواسم الماضية، ما جعل أندية كبيرة تسعى لكسب خدماته لكنه فضل البقاء مع ناديه الحالي.

تجاهل

تجاهل اتحاد لعبة جماعية في مسودة النظام الأساسي الجديدة التطرق إلى ازدواجية المناصب، خصوصاً أن الاتحاد الحالي يضم العديد من الأعضاء الذين يشغلون مناصب محلية وخارجية، إضافة إلى شغل أحدهم منصباً في مجلس رياضي بجانب مهام في اتحاد اللعبة.

انتخابات

تراجع عدد من المرشحين في انتخابات اتحاد لعبة جماعية عن المشاركة في العملية الانتخابية، بعد قرار الجمعية العمومية الأخير عدم اعتماد الوزن التصويتي لاختيار المترشحين لعضوية المجلس، الأمر الذي جعل بعضهم يستشعر أن حظوظه في الفوز باتت قليلة.

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