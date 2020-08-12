ختام دورة المستوى السادس لمدربي بناء الأجسام واللياقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي دورة المستوى السادس لمدربي ومدربات بناء الأجسام التي نظمتها (عن بعد)، بمشاركة عدد كبير من داخل الدولة وخارجها.

أشرف على الدورة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العقيد عبدالكريم سعيد، وتضمنت محاور أساسية عدة عن القلب ووظائفه الحيوية ومهامه ودور الأوعية الدموية للتنفس، واسترخاء العضلات، وطرق تدريب القلب، وتفاعل الأوعية الدموية خلال التدريبات، وطرق التقييم البدني وقياس قدراته، وشرح المبادئ الأساسية للتدريب العملي الناجح.

من جانب آخر يشهد مقر الأكاديمية مساء اليوم مناقشة رسالة الماجستير للمدرب طرفة الدرويش.

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