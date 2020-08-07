«تنفيذي الأولمبية» يوصي بتأجيل انتخاباتها إلى نهاية العام المقبل

المصدر: دبي - وام

أوصى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية برفع مقترح للجمعية العمومية للجنة بتأجيل انتخابات مجلس إدارتها إلى أواخر عام 2021 عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وذلك بعد مباركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مع اعتماد تأجيل دورة الألعاب الخليجية الأولى للناشئين بالإمارات إلى 2022، نظراً للظروف الراهنة بسبب مكافحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الذي عقد أول من أمس بمقرها في دبي باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة حميد بن محمد القطامي نائب رئيس اللجنة، وحضور الأمين العام محمد بن سليم، وأعضاء المكتب التنفيذي. واعتمد المكتب التنفيذي تخصيص مبلغ مالي لتجهيز المكتبة الأولمبية وشراء كتب ومراجع رياضية لمختلف علوم الرياضة والحركة الأولمبية.

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