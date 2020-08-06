المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ليما

ردّ لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل، فابيو ليما، بطريقة غير مباشرة على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى نادي العين، بقيامه بنشر صورة على حسابه الشخصي في «إنستغرام» يؤكد خلالها ارتباطه واستمراره بـ«الإمبراطور»، إذ تمنّى الوصل التوفيق لليما مع «الأبيض».

ابتعاد

ابتعد مسؤول بارز في لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية عن الأضواء، بعدما تلقى توجيهاً من مسؤولين في الاتحاد بعدم التعامل مع وسائل الإعلام، علماً أن هذا المسؤول كان قد أظهر خلال فترة وجيزة من توليه المهمة قدرات إدارية عالية.

عضو

سهّل عضو جديد في مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي من مهمة عمل الصحافيين كثيراً، وحل أزمة كانت موجودة منذ فترة في النادي، بسبب عدم وجود مسؤول يتحدث مع الإعلاميين.

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