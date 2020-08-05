«الهيئة» توزع أجهزة رياضية لـ 100 شخص من كبار المواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت الهيئة العامة للرياضة إنها، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، قامت بتوزيع أجهزة رياضية حديثة على 100 شخص من كبار المواطنين، في إطار استكمال مبادرتها المجتمعية «للرياضة.. للحياة»، بهدف تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية، حيث تأتي هذه المبادرة استجابة لاحتياجات ومتطلبات كبار المواطنين.

وشملت المرحلة الثانية من توزيع الأجهزة كل إمارات الدولة، عبر مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة تنمية المجتمع.

وقال الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، في تصريحات صحافية: «الهدف من المبادرة هو تقديم خدمة متميزة ومنفردة لهذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية استثنائية في ظل هذه الظروف، لضمان انسجامهم مع المجتمع، وتقديم البرامج التي تتناسب مع احتياجاتهم الصحية، وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم بهذا الشأن».

وتقدمت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، حصة تهلك، بالشكر والتقدير لجهود الهيئة العامة للرياضة على مبادرتها بدعم كبار المواطنين، ترسيخاً للصحة العامة، بما يضمن الارتقاء بجودة حياتهم، وتحقيق سعادتهم، تماشياً مع محاور وأهداف السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وتحقيقاً لتطلعات ومستهدفات وزارة تنمية المجتمع، التي تعكس توجيهات قيادة الدولة بتوفير مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي لجميع فئات وشرائح المجتمع.

وتم إيصال الأجهزة إلى منازل المستهدفين.

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