حماد: كايو في الحجر الصحي.. وسيتم استدعاؤه حال جاهزيته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مشرف المنتخب الوطني، محمد عبيد حماد، أن مهاجم العين كايو كانيدو، يقضي حالياً الأيام الأخيرة من فترة الحجر الصحي، بعد أن جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا التي أجريت له حين قدومه من إجازته إلى الدولة إيجابية، وبانتظار نتيجة المسحة الثانية، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون جاهزاً للعودة إلى أداء التدريبات مع ناديه قريباً، وسيتم استدعاؤه للمنتخب فور جاهزيته الكاملة.

جاء ذلك في بيان صحافي لاتحاد الكرة، أمس.

وأدى المنتخب الوطني، أمس، أولى حصصه التدريبية في استاد هزاع بن زايد، ضمن تجمعه الحالي المقام في مدينة العين، استعداداً للسفر إلى صربيا، مساء يوم غدٍ، حيث المعسكر الخارجي، تأهباً للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وشارك في تدريبات أمس، التي قادها المدير الفني الكولومبي، خورخي لويس بينتو، 28 لاعباً.

وحول القائمة التي ستغادر إلى المعسكر، أوضح حماد أن الجهاز الفني حرص على الاعتماد على الأسماء نفسها، التي كانت حاضرة في التجمع الماضي، مع وجود تغييرات طفيفة لظروف مختلفة، منها استدعاء خالد السناني وفارس جمعة وخالد باوزير وخليل إبراهيم بدلاً من عادل الحوسني ومحمد مرزوق وعلي سالمين بداعي الإصابة وحاجتهم للراحة والعلاج، حيث فضل الجهاز الفني أن يُكمل الثلاثي برنامجهم العلاجي مع أنديتهم.

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