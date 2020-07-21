دانا وايت: أبوظبي عاصمة البطولات القتالية عوضاً عن لاس فيغاس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أشاد رئيس مؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» دانا وايت، بإمارة أبوظبي ونجاحها في استضافة فعاليات بطولة «جزيرة النزال» العالمية بشكل متميز، أثبت قدرتها على تحدي أصعب الظروف.

جاء ذلك في حديثه خلال مرحلة قياس الأوزان استعداداً للمباراة الثالثة من «ليالي القتال» التي عقدت ضمن بطولة «جزيرة النزال» من «يو إف سي» في جزيرة ياس، أبوظبي أمس.

وقال دانا وايت في تصريحات صحافية: «ظنّ الكثيرون أنّ فعاليات جزيرة النزال هي عبارة عن ثلاث أو أربع مباريات قتالية ثم ينتهي الأمر، لكن أؤكد لكم أن ذلك غير صحيح فنحن جئنا إلى أبوظبي لكي نبقى، فأبوظبي قد تغدو العاصمة العالمية للبطولات القتالية عوضاً عن لاس فيغاس في المرحلة الحالية».

وتابع وايت: «سنجري الكثير من البطولات القتالية هنا، فإذا نظرت إلى عدد البطولات الدولية التي نجريها تجد أن معظمها يقام في أبوظبي، لقد قدمت دائرة الثقافة والسياحة عملاً مذهلاً، في الواقع نحن فخورون بهذه الشراكة والتعاون الذي أسهم بتحقيق نجاحٍ باهر وبخاصة مع ما تمتلكه إمارة أبوظبي من مقومات تجعلها وجهة مثالية لاستضافة فعاليات عالمية بإتقانٍ ونجاح وتميز لافت». ووقّعت مؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» اتفاقية مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تمتد خمس سنوات يتم بموجبها تنظيم بطولة واحدة سنوياً.

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