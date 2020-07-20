طارق القاسمي: الإمارات حاضنة عالمية لأبطال الفنون القتالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، مؤسس فريق نوغيرا دبي، والبطل الإماراتي صاحب الحزام الأسود في رياضة الجوجيتسو، بأداء المقاتل التونسي منير لزاز من فريق نوغيرا للجوجيتسو في دبي، الذي فاز في أول نزال له ضمن منظمة الـ«يو إف سي»، والذي يعكس القدرات التدريبية والمهارات الفنية لهذا اللاعب.

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، إن «الإمارات أصبحت حاضنة عالمية للفنون القتالية وألعاب الدفاع عن النفس، بما تمتلكه من مقومات تنظيمية متطورة، وبنية تحتية وفق أرقى المواصفات العالمية، حيث بات اللاعبون العرب يقدمون إلى دولة الإمارات للحصول على التدريب والمؤهلات المطلوبة لهم لخوض النزالات العالمية». وأصبح منير لزاز أول عربي ومقيم في الدولة يحصل على عقد رسمي للمشاركة في منظمة «يو إف سي».

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