خالد الشيباني يُنهي تعاقده بالتراضي مع الوصل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهى لاعب وسط الوصل خالد حسن الشيباني إجراءات إنهاء تعاقده بالتراضي مع إدارة الوصل، وذلك بالتوقيع على اتفاقية الإنهاء من جانب الطرفين.

وقال الشيباني لـ«الإمارات اليوم» إنه يعكف حالياً على دراسة العروض المقدمة له حالياً من أندية الدولة علاوة على عرض من أحد الأندية الأوروبية والمفاضلة بينها.

يذكر أن خالد الشيباني لعب في صفوف منتخب الناشئين ويأمل في الانضمام للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

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