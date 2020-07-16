الاتحادات الدولية تختار «بطولات فزاع» لانطلاقة روزنامة 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطّلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، خلال اجتماعه الذي عقده أول من أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، على اختيار الاتحادات الدولية لبطولات فزاع لانطلاقة روزنامة بطولات «أصحاب الهمم» لعام 2021، والتي تقام اعتباراً من يناير المقبل بدعم من مجلس دبي الرياضي. وقال بيان صحافي: «وافق المجلس على إنشاء مكتب متخصص لبطولات فزاع، لوضع البرامج الخاصة لجميع البطولات، والتواصل مع الجهات الخارجية لتحقيق الأهداف المنشودة التي أقيم من أجلها هذا الحدث العالمي المهم».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للنادي، ماجد العصيمي، أن المجلس قرر استمرار خلوة بطولات المستقبل التحدي والفرص والطموح، وتشكيل فرق للعصف الذهني.

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