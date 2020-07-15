سبتمبر 2021 الموعد الجديد لدورة التضامن الإسلامي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية أنها تلقت خطاباً رسمياً، من اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي تفيد بأن الموعد الجديد للدورة من 10 إلى 19 سبتمبر من العام المقبل 2021 بمدينة قونية.

ويأتي تأجيل الموعد نظراً للظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية الصيفية (طوكيو 2020)، لتقام في العام المقبل 2021 خلال الفترة نفسها المحددة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

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