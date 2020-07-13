المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مفاوضات

بعدما تعثرت الصفقة أكثر من مرة، نتيجة مبالغة وكيل اللاعبين بالشروط والطلبات، اقترب نادٍ كبير من اتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الأجنبي.

انتخابات

حاول عضو مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية التواصل مع الأندية، من أجل دعمه في الانتخابات، لكنه لم ينجح في مهمته التي استمرت أكثر من عام.

راموس

ذكرت صحيفة «إيه إم» المكسيكية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي، اقترب من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو راموس، خلال فترة الانتقالات الحالية.

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