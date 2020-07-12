176 لاعبا في انطلاق «شطرنج كبار السن» الآسيوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة آسيا الفردية لكبار السن (رجال وسيدات) للشطرنج بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة من 25 دولة آسيوية وتستمر حتى 21 الجاري. وقال الخبير والحكم الدولي، ورئيس لجنة الحكام في البطولة الافتراضية، مهدي عبدالرحيم في تصريح صحافي: «ستتم مراقبة اللاعبين المشاركين من خلال إلزام اللاعبين بتفعيل تطبيق (زووم)، لضمان نزاهة المنافسات وتجنب أي حالات غش».

وتُقام مسابقات تمهيدية على مستوى كل منطقة من المناطق السبع المكونة للاتحاد الآسيوي.

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