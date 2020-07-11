سلطان بن شخبوط نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

انتخب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بعد استقالة الرئيس السابق الجنوب إفريقي كولين وبستر، وانتخاب الأميركي فلاد مارينسكو رئيساً للاتحاد الدولي. وأفاد بيان صحافي للجمعية بأن ممثل الإمارات، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، فاز بأعلى عدد من الأصوات في اجتماعات الاتحاد الدولي، ليصبح أول إماراتي يفوز بعضوية مجلس إدارة اتحادين دوليين في رياضتين مختلفتين، هما الرياضات الإلكترونية والشطرنج.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن الفوز اعتراف عالمي بمكانة الإمارات في مجال الرياضات الإلكترونية، ما جعلها تتبوأ مكانة كبيرة بين الدول المهتمة بهذه الرياضات، خصوصاً أن الإمارات كانت من أولى دول الشرق الأوسط التي تبنت فكرة الرياضات الإلكترونية، والتي أصبحت واسعة الانتشار في السنوات الأخيرة، وبدأت تحظى باعتراف متزايد من أكثر من 80 دولة حول العالم. وثمن الدعم الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة لنشر الرياضات الإلكترونية في الإمارات، ودعم كل ما يصب في مصلحة الشباب وتنمية قدراتهم.

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