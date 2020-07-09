المصدر: دبي - الإمارات اليوم

راتب

رفع لاعب دولي سابق الراتب الذي يطلبه لتجديد التعاقد معه للموسم الجديد الى ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه في الموسم الماضي، أي من 80 ألف درهم الى 300 ألف درهم شهرياً، بداعي تطوّر مستواه، وأنه يستحق عقداً أفضل بكثير.

لاعب

استغرب لاعب قيام مسؤول بعمل متابعة له على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من وجود مشكلات سابقة بين الطرفين.

زوران

أعلن نادي دينامو زغرب التعاقد مع مدرب العين السابق، الكرواتي زوران ماميتش، بعدما كانت وسائل إعلام كرواتية أكدت أنه مرشح بقوة لتدريب أحد أندية دوري الخليج العربي، أبرزها شباب الأهلي.

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