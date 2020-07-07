«المسابقات» تقترح 11 سبتمبر موعداً لتصفيات الكأس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اقترحت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس عن بُعْد، برئاسة أحمد بن درويش، موعداً مبدئياً لانطلاق التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، اعتباراً من 11 سبتمبر المقبل، يعقبها انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى. وقالت، في بيانها، إنها «اعتمدت نظام مسابقات المراحل السنية للشباب والناشئين والأشبال، سواء للدوري أو الكأس، وتوزيع الأندية المشاركة على المجموعات، على أن تتم مناقشة واعتماد التعميم السنوي لمسابقات المراحل السنية، بشكلها النهائي ومواعيد بدء موسمها ونهايته، والتعديلات المقترحة على اللوائح، خلال الاجتماع المقبل للجنة، والمقرر نهاية الأسبوع الجاري». حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة سيف المنصوري، والأعضاء: محمد الحتاوي، وجمعة العبدولي، ويحيى المطروشي، ومدير إدارة المسابقات أيمن هارون.

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