المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كوزمين

ذكرت صحيفة «سبوت ميديا» الرومانية، أن نادي غيناغسو سونينغ الصيني تقدم بعرض رسمي للمدرب الروماني أولاريو كوزمين، لتمديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في يونيو 2021، مشيرة إلى أن إدارة النادي ترغب في الحفاظ على «القيصر» بعد الضغط الذي تعرض له للعودة إلى الإمارات.

مدرّب

عدل نادٍ كان ينافس على البقاء في دوري الخليج العربي عن قراره السابق بعدم التجديد للمدرب الأوروبي الذي يقود الفريق الأول، إذ يفاوضه حالياً للاستمرار معه في الموسم المقبل، واقتربت المفاوضات من النهاية السعيدة.

طموح

أكد إداري لنادٍ في دوري المحترفين أن عدم تجديد التعاقد مع المدرب السابق، على الرغم من نجاحه في بناء شخصية قوية للفريق، يعود إلى رفع النادي سقف طموحاته في الموسم المقبل إلى المنافسة على المراكز المتقدمة، بدلاً من البقاء فقط في المسابقة.

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