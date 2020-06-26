الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر يبحث البرامج المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحث المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للإعاقة الحركية والبتر (الأيواس)، خلال اجتماعه الدوري عبر الاتصال المرئي «عن بعد»، مستجدات برامجه وأنشطته خلال الفترة المقبلة.

وقال نائب رئيس الاتحاد، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، الدكتور طارق بن خادم، في بيان أمس: «تكللت جهود أعضاء المكتب الاقليمي بانضمام البحرين لعضوية الاتحاد الدولي لرياضات الإعاقة الحركية، ما يفتح آفاقاً جديدة لانضمام دول عدة من خلال البرامج والأنشطة التي يقدمها المكتب». وأضاف «تمت مناقشة تنظيم مؤتمر علمي دولي باستخدام وسائل التواصل المرئي للتعرف الى أحدث الأبحاث والبرامج التي تسهم في تطور رياضة أصحاب الهمم، كما ناقش ضرورة عقد اتفاقات شراكة مع جهات فاعلة في مجال رياضة المعاقين».

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