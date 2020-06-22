«الرابطة» تقترح انطلاق الموسم الجديد يوم 3 سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت رابطة المحترفين، أمس، اجتماعاً مشتركاً مع اتحاد كرة القدم، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي 2020-2021. وقال بيان صحافي: «تم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي لمقترح روزنامة الموسم الرياضي 2020-2021، على أن يتم عرضه ومناقشته مع الأندية والقنوات المالكة للحقوق، خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم إعلان المواعيد النهائية». ويعتمد المقترح المقدم من الرابطة على افتتاح الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، في الثالث من سبتمبر 2020، ببطولة كأس الخليج العربي، على أن تنطلق منافسات مسابقة دوري الخليج العربي في الثامن أو التاسع من الشهر نفسه، حيث سيتم تحديد تاريخ الجولة الأولى بناء على الموعد النهائي لانطلاق دوري أبطال آسيا، المتوقع اعتماده قبل نهاية الشهر الجاري.

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