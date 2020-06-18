اتحاد الكرة يواصل تحضيراته لعَقد المؤتمر الدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل اتحاد كرة القدم تحضيراته لعقد المؤتمر الرياضي الدولي، يوم 24 الجاري، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، بالشراكة مع رابطة المحترفين وشركة (ISC) بمشاركة نخبة من قادة كرة القدم العالمية والخبراء والفنيين وممثلي الأندية، حيث ستتم مناقشة مستقبل كرة القدم ما بعد «كوفيد-19». وقال بيان صحافي أمس: «عقد فريق العمل اجتماعاً عن بُعد بحضور ومشاركة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات الدولية، سالم الشامسي، والأمين العام للاتحاد، محمد الظاهري، إلى جانب ممثلي رابطة المحترفين وشركة (ISC)، حيث تم الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر من الناحية التقنية واعتماد البرنامج والمتحدثين الرئيسين، وأهم المحاور التي سيتم طرحها في المؤتمر. وقال الظاهري إن اتحاد الكرة حريص على إخراج المؤتمر بالصورة التي تليق بالكرة الإماراتية.

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