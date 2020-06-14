السماح بعودة ممارسة الرياضة في منشآت مدارس دبي

المصدر: الامارات اليوم - دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن السماح للأكاديميات الرياضية بممارسة التدريبات في المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للمؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي، وذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية المعتمدة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.

وتتضمن قائمة المنشآت الرياضية التي تقرر السماح في المؤسسات التعليمية الخاصة التي أعلن المجلس عن السماح للأكاديميات بالتدريب فيها: الملاعب المفتوحة لممارسة كرة القدم والتنس والكرة الطائرة وكرة السلة والريشة الطائرة ومضامير للجري والصالات المغلقة وحمامات للسباحة، وتم وضع البروتوكول الخاص بآليات فحص الممارسين للنشاط الرياضي ومرتادي الملاعب قبل كل تدريب وتوفير الرعاية الطبية إلى جانب التعقيم المستمر لجميع المرافق والأدوات المستخدمة في التدريبات، بحسب البيان الصادر عن مجلس دبي الرياضي.

ووفقاً لبروتوكولات الوقاية التي وضعها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فقد تتضمن إرشادات الوقاية وتعليمات التعقيم المستمر والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد وإدارة الحشود في الموقع، لتوفير الرعاية والحماية الصحية للممارسين من الرياضيين والطواقم التدريبية والإدارية العاملة في الأكاديميات والمنشآت الرياضية من انتقال عدوى فيروس كوفيد19.

واشترط مجلس دبي الرياضي على الأكاديميات الرياضية الراغبة في عودة ممارسة التدريبات في منشآت وملاعب المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي خلال هذه الفترة الحصول على موافقة المجلس من خلال التسجيل عبر الرابط:

www.dubaisc.ae/sportspermitundercovid19

وأوضح البيان أن: " مجلس دبي الرياضي عمل مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية لوضع جميع تفاصيل البروتوكول الخاص بعودة النشاط الرياضي في ملاعب وصالات ومسابح المؤسسات التعليمية الخاصة خلال الفترة الحالية لما للرياضة من أهمية كبيرة على صحة أفراد المجتمع وتعزيز قدرتهم البدنية ونشاطهم الذهني".

وتم في البروتوكول مراعاة التنوع في المنشآت الرياضية وخصوصية ومواصفات كل واحدة منها ما بين ملاعب عشبية وأرضيات صناعية وصالات مغلقة ومسابح وما تضمه من مرافق خدمية، اذ تم وضع مبدأ السلامة أولا لمستخدمي المنشآت والملاعب الرياضية والتعريف بالتعليمات والارشادات الخاصة بالوقاية ومسافات التباعد وآليات التعقيم، وكذلك السماح فقط للأشخاص المشاركين في التدريبات والعاملين على نظافة الصالة للتواجد فيها أثناء التدريبات والنشاطات، كما ستقوم فرق حكومية مختصة بزيارة المنشآت التي سيسمح لها بعودة ممارسة النشاطات الرياضية للتأكد من تطبيقها جميع شروط وتعليمات الوقاية بداية من الفحص ووضع العلامات والصور الارشادية وصولا الى التعقيم المستمر وتنفيذ جميع فقرات البروتوكول.

ويأتي القرار الجديد ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس دبي الرياضي والتي نالت موافقة واعتماد اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والتي تمثلت في إعادة النشاط الرياضي بشكل تدريجي لمختلف القطاعات بداية من الأكاديميات والأندية الرياضية الرسمية ومراكز التدريب واللياقة البدنية المعتمدة مرورا بالمسابح والرياضات المائية، وصولا إلى ممارسة التدريبات في المنشآت الرياضية للمؤسسات التعليمية

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