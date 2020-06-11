إلغاء صافرة الحكم في نهاية مباريات كرة الصالات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت إدارة الحكام باتحاد كرة القدم أول من أمس ورشة عمل فنية بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» لمناقشة القوانين والتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون كرة الصالات.

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس: «ناقشت الورشة التي قدمها عضو اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي عبدالله الشحي، وشارك فيها 24 حكماً، التعديلات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتباراً من الموسم الجديد والتي شملت 12 مادة من أصل 17 بقانون كرة قدم الصالات، منها ركلة البداية التي أصبح يجوز تسجيل هدف مباشرة منها بمرمى الفريق المنافس، وإشارة نهاية المباراة ستكون وفقاً لجهاز ضبط الوقت وليس صافرة الحكم، وزيادة ركلات الترجيح لتصبح خمس ركلات بدلاً من ثلاث ركلات».

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