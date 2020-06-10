24 حكماً شاركوا في ورشة بشأن تعديلات قانون كرة قدم الصالات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت إدارة الحكام باتحاد كرة القدم أمس الأول ورشة عمل فنية بنظام الاتصال المرئي عن بُعد لمناقشة القوانين والتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون لعبة كرة الصالات.

وناقشت الورشة التي قدمها عضو اللجنة التنفيذية لكرة القدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي عبد الله الشحي وشارك فيها 24 حكماً، التعديلات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتباراً من الموسم الجديد والتي شملت 12 مادة من أصل 17 بقانون كرة قدم الصالات منها ركلة البداية والتي أصبح يجوز تسجيل هدف مباشرة منها بمرمى الفريق المنافس،وإشارة نهاية المباراة ستكون وفقًا لجهاز ضبط الوقت وليس صافرة الحكم، وزيادة ركلات الترجيح لتصبح 5 ركلات بدلاً من 3 ركلات .

وأكد عضو لجنة الحكام إبراهيم المنصوري، حرص اللجنة على إقامة مثل هذه الورش والمحاضرات لاطلاع كافة الحكام على التعديلات الجديدة ومناقشتها معهم من أجل تطبيقها بالشكل الأمثل، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بمجلس الشارقة الرياضي نحو تطوير اللعبة والمساهمة بانتشارها من خلال تنظيم العديد من البطولات والأنشطة المختلفة.

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