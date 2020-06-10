المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باهيا

رفض نادي باهيا البرازيلي عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي غريغوري دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب ما ذكرت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية، مشيرة إلى أن السبب هو ضعف المقابل المالي.

حملة

استغرب مقربون من مدرب مرشح لتدريب فريق كبير، الحملة التي يقودها بعض الأشخاص لاستبعاده من قائمة المدربين المرشحين لتولي هذه المهمة، على الرغم من أن ترشيحه وجد قبولاً كبيراً في الأوساط الرياضية، كونه حقق بطولات سابقاً مع الفريق نفسه.

مفاوضات

دخل أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي في مفاوضات جادة مع أحد اللاعبين الأجانب، تمهيداً لضمه، لكن العقبة الأبرز التي تعيق المفاوضات بين الطرفين، هي المبلغ المالي الكبير الذي طلبه اللاعب صاحب الإمكانات العالية.

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