المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لوبيز

ذكرت صحيفة «البيريوديكو»، الإسبانية، أن لاعب أوساسونا الإسباني، أدريان لوبيز، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، مشيرة إلى أن لديه عروضاً أخرى من اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب رغبة ريال سرقسطة في التعاقد مع الدولي الإسباني السابق.

«تيك توك»

أطلق نادي العين حساباً جديداً على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، الخاص بنشر مقاطع الفيديو، ليصبح بذلك ضمن أول الأندية العالمية التي تنشأ حسابات في هذه المنصة.

راتب

رفض مدرب لأحد أندية دوري الخليج العربي عرضاً، لتجديد عقده والاستمرار بالتدريب في الموسم المقبل، وكشف للمقربين منه أن العرض الجديد يتضمن تخفيضاً كبيراً في راتبه، يفوق نسبة التخفيض التي طالت عقود المدربين الآخرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news