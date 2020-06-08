تأجيل الدورة الرابعة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية إلى مارس 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، عن إقامة النسخة الرابعة للمؤتمر بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 11 إلى 13 مارس 2021.

وقال رئيس مؤتمر دبي الدولي للفروسية، مصطفى علي عمشان، إن قرار تأجيل موعد إقامة المؤتمر للعام المقبل جاء لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين من داخل الدولة وخارجها، في ظلّ المُستجدات الصحية، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية في دولة الإمارات للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وكذلك إتاحة الوقت الكافي للمشاركين من جميع أنحاء العالم ليتمكنوا من الحضور والمشاركة الفاعلة.

وأكد عمشان في بيان صحافي حرص إمارة دبي ودولة الإمارات على مواصلة ريادتها في مجال الفروسية، وقدرتها على التعافي والتأقلم مع جميع المستجدات، ما يعكس الارتباط القوي للدولة مع مجتمع الفروسية في العالم، وهو ما يجعل مؤتمر دبي الدولي للفروسية أكثر تفرداً، ويضمن له المزيد من النجاح والتألق.

وأشار إلى أن تأجيل معرض إكسبو إلى 2021 يمنح المؤتمر فرصة طيبة، لأن تخطيطنا للنسخة الرابعة كان تحت شعار «دبي المدينة الرائدة لصناعة الفروسية والاستثمار»، لمواكبة استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي الرفيع، ليصبح المؤتمر الفعالية الأولى في الفروسية التي تتيح للمهتمين من رجال الأعمال آفاق فرص الاستثمار في مجال الفروسية كصناعة ورياضة، وذلك لتميز المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى من ذوي الاختصاص والمستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار.

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