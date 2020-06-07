مدارس السيتي تستأنف برنامجها التدريبي في دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود مدارس السيتي لكرة القدم في دبي لاستقبال اللاعبين الصغار، الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، في موقعين جديدين داخليين، ابتداءً من اليوم في برنامج تدريبي طيلة شهر يونيو.

وقال بيان صحافي: «يلتزم الموقعان الجديدان والإجراءات المتبعة فيهما بجميع الشروط والإرشادات التي حددها مجلس دبي الرياضي، أخيراً، مع متابعة الإجراءات ومراجعتها بشكل يومي». وتتضمن الإجراءات قياس درجة الحرارة عند الوصول، وتعقيم جميع المعدات كل ساعة، والالتزام بعدم التلامس، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التزام جميع اللاعبين والمدربين بارتداء الكمامات والقفازات.

وتقام الحصص التدريبية بموقعين في دبي، هما: «كورة دوم» في الوصل، و«جست بلاي» في القوز، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة 6 إلى 7 مساءً.

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