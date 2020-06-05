الرابطة تتوج بجائزة أفضل تقنية مبتكرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، فوزها بجائزة أفضل تقنية مبتكرة للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز (Digital Studio Awards 2020) عن مشروعها «التصوير من منظور اللاعب»، الذي أطلقته بالتعاون مع شركة سبونيكس المتخصصة في تقنيات البث التلفزيوني. جاء ذلك في حفل أقيم بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، أول من أمس.

وقالت الرابطة إنها تعد أول مؤسسة رياضية تنفذ هذه التقنية عربياً، وكانت الانطلاقة في نهائي كأس الخليج العربي بين شباب الأهلي والوحدة في الموسم الماضي، ثم نهائي المسابقة نفسها للموسم الجاري، بجانب العديد من مباريات الدوري. وتتيح هذه التقنية عرض لقطات مميزة، تصور رؤية الملعب من موقع اللاعب، وتعد إضافة جديدة ومميزة للبث التلفزيوني للمباريات الذي تحرص الرابطة على تطويره بشكل مستمر، لتقدم للمشاهد مستوى عالياً من الجودة والتقنيات الحديثة. وسبق للرابطة أن فازت العام الماضي بمشروع «المقعد الافتراضي»، وكذلك جوائز عديدة في السنوات الماضية.

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