بحضور لطيفة بنت محمد.. فيصل البناي يستعرض أهمية الاستثمار في الكفاءات الإماراتية

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، استعرض مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، خلال جلسة بعنوان «صناعة القوة.. الصناعات الوطنية الاستراتيجية»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أهمية الاستثمار في الكفاءات الإماراتية وتمكينها من امتلاك المعرفة والخبرات التقنية والهندسية كركيزة أساسية لبناء الصناعات الوطنية الاستراتيجية وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات.

وقال إن هذه القدرات ثمرة رؤية القيادة واستشرافها للمستقبل، وسنوات من التخطيط والاستثمار المتواصل، بما يعزز جاهزية الدولة وسرعة استجابتها للتحديات.

وقدّم تجربة تطوير الأنظمة الفرعية للطائرات المسيّرة مثالاً على قدرة الكفاءات الإماراتية على تكييف هذه الأنظمة وفق متطلبات المهام المختلفة، مؤكداً أن امتلاك المعرفة بمكوناتها وآليات عملها يتيح مواصلة تطويرها وتحسين أدائها طوال مدة خدمتها، وأوضح أن التعاون المباشر بين القوات المسلحة والفرق الصناعية الوطنية أسهم في تسريع عمليات التطوير من خلال مشاركة المهندسين والفنيين الإماراتيين في تركيب الأنظمة وتشغيلها ومتابعة أدائها في الميدان، والاستفادة من ملاحظات المستخدمين في تحسين المنتجات وتطوير قدراتها وفق متطلبات الاستخدام الفعلية، فيما شارك مع فيصل البناي في الجلسة عدد من الكفاءات الوطنية التي أسهمت في تطوير الأنظمة والتقنيات التي استعرضها. كما استعرض تجربة تطوير نظام يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الأقمار الاصطناعية واستخلاص المعلومات منها لدعم اتخاذ القرار، مؤكداً أهمية امتلاك قدرات تقنية سيادية وتعزيز الاعتماد على الأنظمة المطوّرة في دولة الإمارات، بما يقلّل الاعتماد على الأنظمة المستوردة.

وقال إن امتلاك المعرفة التقنية يعزّز قدرات الإمارات السيادية ويمنحها القدرة على تطوير أنظمتها الدفاعية وفق متطلبات الميدان، مؤكداً أهمية مواصلة إسناد مشروعات التصميم والتطوير إلى الكفاءات الإماراتية، وتوسيع نطاق مشاركتها بدءاً من تحديد الاحتياجات، مروراً بالتصميم والتصنيع والتشغيل، وصولاً إلى متابعة أداء الأنظمة وتطويرها، بما يواكب احتياجات القوات المسلحة ويدعم استدامة القدرات الوطنية.