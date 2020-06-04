استكمال تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في أكتوبر ونوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد بن هزام، في الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، بنظام الاتصال المرئي (عن بُعد).

وقال بن هزام، في بيان صحافي: «الاجتماع شهد وضع ثلاثة مقترحات بشأن موعد استكمال دوري أبطال آسيا 2020، وهي في: سبتمبر، أو أكتوبر، أو نوفمبر». وأضاف بن هزام أن الاتحاد الآسيوي قرر استكمال التصفيات المشتركة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، في شهرَيْ أكتوبر ونوفمبر المقبلين. كما تقررت إقامة بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات في دبي، من 2 إلى 13 ديسمبر 2020.

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