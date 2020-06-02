بن سليم يطلق لعبة إلكترونية خاصة برياضة السيارات في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أمس، أول لعبة إلكترونية رسمية لرياضة السيارات في دولة الإمارات لربط المتسابقين المحليين بالمتسابقين حول العالم، وذلك عبر الإنترنت واستقطاب جيل جديد من المنافسين كمبادرة جديدة مهمة للمساعدة في تطوير مستقبل رياضة السيارات في أعقاب وباء فيروس كورونا، وستقام المسابقة الأولى يوم 12 الجاري

وقال بن سليم، في بيان صحافي: «فخور بإعطاء فرصة للاعبين في جميع أنحاء الإمارات للمنافسة في لعبة وطنية رسمية».

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