الإمارات تُشارك في اجتماع المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق صباح يوم غدٍ أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص عبر المنصة الافتراضية، وتستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة تسع دول عربية، هي: الإمارات، لبنان، الكويت، المغرب، سوريا، البحرين، عمان، مصر، وتونس، ويمثل الإمارات في هذه الاجتماعات عمر الشامي (لاعب قائد) ومحمد الثلحي (مرافق) وسارة ستراوي (مشرف برنامج الشباب واللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص الإماراتي).

من جانبها، أكدت مدير عام المبادرات بالأولمبياد الخاص الدولي نيبال فتوني، أنه كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بالقاهرة خلال شهر ابريل الماضي، لكن الأمور أخذت منحى آخر مع ظهور وانتشار وباء «كورونا».

وأكدت فتوني في بيان صحافي، أن الاجتماع سيشهد التصويت على اسم العضو الذي سيمثل هذا المجلس الإقليمي على المستوى العالمي، وستتم عملية الاختيار عبر التصويت.

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