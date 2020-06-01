كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تنطلق في فرنسا اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ27، في مضمار دوفيل الفرنسي، «دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كل المضامير العالمية». ويتضمن الكرنفال الإماراتي الفرنسي 10 أشواط، من بينها شوطان للجينز، وشوط لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة. وتتنافس على اللقب مجموعة من أقوى وأفضل الخيول السريعة في السباق، لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الأولى المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو.

ويمثل خيول الإمارات المهر «فيكتور لودوروم» لغودلفين، كما ستشارك 12 مهرة في سباق «الإمارات جينز الفرنسي 1000 للمهرات»، لمسافة 1600 متر للفئة الأولى.\

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