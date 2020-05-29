أبطال عالميون: دبي وجهة مفضلة لعودة التدريب في ظل «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد رياضيون عالميون بجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبالأساليب التي اتبعت في ظل الجائحة للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ما ساعدهم على الاستعداد بدنياً بشكل أفضل من أي مكان آخر في العالم، إلى حين عودة النشاط الرياضي إلى طبيعته، مشيرين إلى أن دبي وجهة مفضلة للتدريب الرياضي حتى في فترة توقف النشاط الرياضي عالمياً.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «في الوقت الذي تمت فيه عودة النشاط الرياضي في دبي وفق تعليمات الوقاية الاحترازية، ومن خلال تعاون مجلس دبي الرياضي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المختلفة، أكدت دبي أنها وجهة رياضية رائدة، حيث فضل العديد من الرياضيين العالميين البقاء في دبي خلال فترة الحجر الصحي التي مر بها العالم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة».

وأضاف «بعد توقف النشاط الكروي العالمي أواخر شهر مارس الماضي فضّل عدد من الفرق الصينية لكرة القدم التواجد والتدريب في دبي في أجواء توفر جميع سبل الوقاية الاحترازية، حيث سكنوا وتدربوا في دبي، كما فضّل الفرنسي بيار غاسلي سائق فريق ألفا توري للفورمولا 1 البقاء في دبي بعدما توقفت جميع الأنشطة الرياضية».

وأوضح البيان: «لقد وصف غاسلي إقامته في دبي خلال الشهرين الماضيين بأنها أفضل من فرنسا من حيث التسهيلات التي حصل عليها للتدريب، فقد تمكن من التدريب بشكل مكثف، حيث حرص الفندق الذي أقام فيه على تجهيز مكان له هو وفريقه بكل ما يحتاجونه من معدات التدريب ليتمكنوا من مواصلة التمرين بشكل آمن، كما أنه تمكن من خوض بعض التدريبات على حلبة الكارتينغ في (دبي أوتودروم) بعد تخفيف إجراءات الإغلاق».

وتابع «صرح غاسلي بأنه سيفتقد الأوقات التي قضاها في دبي حين يغادر إلى وطنه مع عودة المنافسات العالمية، فقد استمتع فيها كثيراً بالتدريب والرفاهية التي حظي بها، وأكد أنه سيعود حتماً إلى دبي مرة أخرى لأنه معجب بها كثيرا».

وأفاد المجلس أيضاً بأن «لاعب الغولف الإيطالي ريناتو باراتوري عبر كذلك عن سعادته بالمكوث في دبي خلال فترة الحجر الصحي التي عاشها العالم الشهرين الماضيين، بل واشترى شقة سكنية يعيش فيها بدبي حالياً، كما أشاد بجهود الدولة في مواجهة الظروف الحالية، وأشاد بأسلوب الحياة المميز في دبي الذي ساعده كثيراً في مواصلة استعداداته بالتدريب في جو آمن من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية الكاملة مع ضمان التباعد الجسدي والتعقيم الكامل لحين عودة النشاط الرياضي.. دبي معروفة على المستوى العالمي بأنها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية سواء للتدريب أو حضور المنافسات».

وختم البيان: «كما أكد بطل الفورومولا 1 الاسباني فرناندو ألونسو أنه يفضل الحضور إلى دبي لممارسة هوايته وهي رياضة الدراجات الهوائية، واليوم أكدت دبي أنها وجهة مفضلة للتدريب الرياضي حتى في فترة توقف النشاط الرياضي عالمياً».

- لاعب الغولف الإيطالي باراتوري سعيد بالبقاء في دبي خلال الحجر الصحي.

- الفرنسي بيار غاسلي حظي بالتدريب والرفاهية خلال الاستعداد بدبي.

- بطل الفورومولا 1 ألونسو يحضر إلى دبي لممارسة الدراجات الهوائية.

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