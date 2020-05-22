المصدر: الامارات اليوم

مدرب

تعكف إدارة نادٍ بدوري الخليج العربي لكرة القدم على التعامل بحنكة مع ملف التعاقد مع المدرب، نظراً لحساسيته الكبيرة، خصوصاً أنه يؤثر في وضعية المدرب الحالي للفريق، ويتوقع مراقبون أن يشهد الملف تطورات جديدة.

ملفات

يعالج مسؤول كبير في أحد أندية المقدمة ملفات مهمة، كانت قد تسببت في تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، وذلك بعد تسلمه مهمته الجديدة في النادي، وعمل هذا المسؤول بصمت، وبعيداً عن وسائل الإعلام، بهدف إنجاز بعض الصفقات التي من شأنها تعزيز قوة الفريق في الفترة المقبلة.

استغراب

عبّر أولياء أمور لاعبين عن استغرابهم من إقامة بعض الاتحادات الرياضية بطولات ومنافسات «عن بعد»، تزامناً مع الامتحانات المدرسية، ما أثر في تحصيلهم الدراسي، لعدم مراعاة الاتحادات قصر الوقت المتاح للدراسة والتدريب في شهر رمضان.

فقرة

وصف رياضي في إحدى رياضات الدفاع عن النفس فقرة الرياضة قبل الإفطار التي داوم عليها حساب مجلس الشارقة الرياضي في التواصل الاجتماعي بأنها كانت مفيدة، وأسهمت في الحفاظ على اللياقة البدنية، متمنياً الاستمرار بها ما دامت تساعد على البقاء في البيت.

ليكو

أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي عن تعاقده مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو لموسمين، حسب ما ذكر على حسابه الرسمي في «تويتر»، إذ إنها التجربة الأولى للمدرب الكرواتي، عقب إقالته من تدريب العين في ديسمبر الماضي.

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