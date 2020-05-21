اتحاد الكرة: «أتعهد» حققت أهدافها في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت أمس، فعالية «أتعهد» التي نظمها اتحاد كرة القدم على مدار أسبوع، ضمن مبادرة «بطولتنا سلامتكم»، التي تأتي في إطار حرص الاتحاد على التواصل مع أفراد المجتمع، وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة «كورونا».

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية إبراهيم الحمادي، في بيان أمس: «المبادرة حققت أهدافها بالوصول إلى أعداد فاقت التوقعات من المشاركين من مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي دفعنا نحو فتح منصة جديدة للتسجيل عبر البريد الإلكتروني».

بدوره، أكد الأمين العام محمد هزام الظاهري، استمرار الاتحاد في تقديم المبادرات المجتمعية والتواصل مع الجماهير الرياضية من خلال منصاته المخلتفة لإحداث نوع من التفاعل الإيجابي.

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