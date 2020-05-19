اتحاد الدراجات يتابع تدريبات اللاعبات «عن بُعد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اجتمعت رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات نورة الجسمي، أمس، مع لاعبات منتخب الدراجات عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» بحضور المدربة ربا حيلاني، وبعض اللاعبات الجديدات، وتم خلال الاجتماع الوقوف على متطلبات المرحلة الحالية وشرح برنامج التدريب اليومي عن بعد للاعبات، وتسليمهن الأجهزة الذكية لمتابعتهن خلال التدريبات. وقال اتحاد الدراجات في بيان أمس: «يأتي ذلك في إطار الحرص على رفع المستوى الفني والبدني للاعبات حتى يكن جاهزات للبطولات المقبلة، عقب زوال خطر فيروس كورونا وعودة النشاط من جديد».

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