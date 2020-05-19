انضمام 4 مواهب من «دو لاليغا» إلى النصر وشباب الأهلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دو لاليغا للكفاءات العالية عن انضمام أربعة من لاعبيه إلى ناديي النصر وشباب الأهلي، بعد تألقهم تحت القيادة الفنية الإسبانية للمركز.

وقال المركز في بيان أمس: «انضم اللاعب لطفي ماشو برفقة زميله مهدي الكمليشي إلى النصر، في حين تم اختيار المهاجمين أحمد اليماني وحسين حاوي للانضمام إلى فرق شباب الأهلي، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين المنضمين من دو لاليغا للكفاءات العالية إلى أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية إلى 29 لاعباً، وليقوم المركز بدوره في إمداد الأندية والمنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة».

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