«ورشة عمل عن بُعد» لمدربي الرماية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك 56 شخصاً من مدربي ولاعبي الرماية بالوطن العربي في ورشة عمل عبر الاتصال المرئي باستخدام نظام zoom نظمها اتحاد الرماية، وتمحورت حول نقاط عدة ابرزها خطة الإعداد للفرق والمنتخبات وطرق وبرامج التدريب ومتابعة تحقيق الأهداف من خلال مؤشر التقدم ومهام الجهاز الفني، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتدريب. وحاضر في الورشة د.محمد عامر.

من جانبه، أكد الامين العام للاتحاد عبدالله يعقوب الزعابي، في بيان صحافي، ان الاتحاد كان حريصاً على الاستفادة من هذه الفترة الزمنية التي التزم فيها الجميع باجراءات الحجر والحظر الاحترازية التي اتخذتها الجهات المسؤولة لمنع تفشي فيروس كورونا وذلك من خلال ورش تحكيمية وتدريبية عدة هدفها صقل المعلومات لدى ممارسي الرماية، والارتقاء بالجانب العلمي لديهم.

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