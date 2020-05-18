منصور بن محمد يثمّن دور المؤسسات الرياضية في الجهود الوطنية لمواجهة الوباء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفع مجلس دبي الرياضي «أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لرؤيتها الحكيمة ودعمها وجهودها لحماية الوطن والمجتمع وسلامة أفراده من جائحة (كوفيد-19)، وتوفير كل ما يحتاجونه في حياتهم اليومية، والاستعداد لمرحلة ما بعد الوباء»، كما ثمّن المجلس مشاركة ناديي النصر وشباب الأهلي بمنشآتهما ومنتسبيهما مع منتسبي المجلس والمتطوّعين من مختلف التخصصات في الجهود الوطنية لحماية المجتمع من الوباء، ضمن خط الدفاع الأول مع العاملين في القطاعين الطبي والأمني، من خلال تشييد مناطق الفحص وتشكيل فرق العمل المساندة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، الذي عقد عن بُعد، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة نائب رئيس المجلس، مطر الطاير، وقائد عام شرطة دبي عضو مجلس الإدارة، الفريق عبدالله خليفة المري، وأعضاء مجلس الإدارة: على بوجسيم، محمد الكمالي، أحمد الشعفار، دكتور عبدالله الكرم، موزة المري، مريم الحمادي، والأمين العام للمجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة.

وثمّن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جهود جميع العاملين في خط الدفاع الأول، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لحماية المجتمع في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تلاحمت رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجيتها في توفير الأمن الطبي والغذائي والرعاية المجتمعية، والتطور التقني في مجالات التعليم والاتصال، مع جهود فرق العمل الوطنية لحماية المجتمع وسلامة أفراده، والاستعداد لمرحلة التعافي في جميع القطاعات، كما عبّر سموّه عن سعادته للدور الذي لعبته المؤسسات الرياضية، من خلال المشاركة بمنشآتها ومنتسبيها في الجهود الوطنية لمواجهة الوباء، وأيضاً بالحرص على التواصل مع أفراد المجتمع، وتقديم النصائح لهم لمواصلة ممارسة الرياضة بشكل مستمر في المنزل، أو في الأماكن غير المزدحمة، واتباع تعليمات الجهات المختصة في هذا المجال، لأن الرياضة سلاح مهم لصحة الفرد والمجتمع.

وقال بيان صحافي: «تم في الاجتماع التأكيد على أن عودة النشاط الرياضي ترتبط بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية، التي تحددها السلطات الحكومية المختصة في هذا الشأن، والتنفيذ الحرفي الدقيق لتعليمات وقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي».

وجاء في البيان: «تم في الاجتماع الاطلاع على تقرير أداء المجلس للفترة من 15 مارس إلى 15 مايو 2020، والفعاليات والمبادرات التي أطلقها ونفذها المجلس خلال تلك الفترة، التي تميزت بتحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة لدورها الكبير في صحة أفراد المجتمع، وتنظيم فعاليات تنافسية عن بُعد في مختلف الرياضات، وفي مقدمة المبادرات حملة تشجيع التدريب الرياضي في المنزل (خلك نشيط وخلك سليم)، التي تفاعلت معها أعداد كبيرة داخل الدولة وخارجها، وشارك فيها العشرات من نجوم الكرة والرياضة العالمية، والماراثون المنزلي الأول من نوعه، الذي شارك فيه 750 رياضياً من 62 دولة، وإطلاق بوابة الفعاليات الافتراضية لتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، وتحدي الطواف الافتراضي للدرّاجات الهوائية (مضمارك في بيتك)، وبطولات الألعاب الإلكترونية، التي شهدت تنظيم أكثر من 20 فعالية رياضية افتراضية متنوّعة لجميع فئات المجتمع».

وأضاف: «تضمن التقرير العلاقة مع الأندية الرياضية، والتأكيد على تنفيذ توجيهات سموّ رئيس المجلس للأندية، وشركات كرة القدم، بتعيين مدرب مواطن مساعد في جميع الفرق الأولى للألعاب الجماعية، ومراجعة الموازنات الحالية والموازنات المقترحة للمواسم المقبلة، إلى جانب اجتماعات الأندية لإنجاز المسودة النهائية لعدد من اللوائح وأدلة العمل المعروضة، وتنظيم ملتقى عن بُعد للاعبات أندية دبي، ومبادرة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة». وقال البيان: «تم في الاجتماع الاطلاع على تقرير لجنة التطوير والمستقبل، وتقرير لجنة الاستثمار والمشروعات في المجلس، وكذلك آليات تنفيذ قرار المجلس رقم (1) بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي، التي تضمنت: عقد اجتماعات عدة مع مجالس إدارات الأندية، وتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية لإدارات الأندية وشركات كرة القدم، ووضع ست سياسات وأنظمة عمل، وإصدار 10 أدلة استرشاديه ونماذج معتمدة، وكذلك وضع مؤشرات أداء لإدارات الأندية، خصوصاً في مجال إدارة عقود اللاعبين وإدارة شؤون اللاعبين والمدربين، ووضع قواعد الإفصاح والشفافية. كما تم في الاجتماع استعراض الفعاليات والخطط المستقبلية، وعدد من الموضوعات الأخرى، ضمن جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها».

مركزان للفحص.. وتبرع المجلس بالدم

تضمن تقرير أداء المجلس للفترة من 15 مارس إلى 15 مايو 2020، والفعاليات والمبادرات التي أطلقها ونفذها المجلس خلال تلك الفترة، في مجال المسؤولية المجتمعية، إنشاء مركزين للفحص من فيروس (كوفيد-19) في ناديي النصر وشباب الأهلي، وتبرع منتسبي المجلس بالدم، وتطوّعهم للعمل في مركز فحص (كوفيد-19)، وفي قسم التصاريح لشرطة دبي، ومبادرة يوم لدبي للعمل التطوّعي، وغيرها.

ثمّن المجلس مشاركة ناديي النصر وشباب الأهلي ضمن خط الدفاع الأول في القطاعين الطبي والأمني.

عودة النشاط الرياضي ترتبط بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية التي تحددها السلطات المختصّة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news