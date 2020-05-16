لاعبة منتخب الإمارات لكرة قدم السيدات تشارك في حملة آسيوية لمواجهة "كورونا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت لاعبة منتخب الإمارات بكرة القدم للسيدات نوف العنزي في الحلقة الجديدة من حملة إيقاف سلسلة المرض التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت نوف العنزي التي كانت أول لاعبة إماراتية تحترف اللعبة عندما انضمت إلى نادي وادي دجلة المصري قبل عامين في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "تأثرت كثيراً بمشاهدة الناس في كافة أرجاء العالم يقومون بدورهم، كل جهد له قيمته، لكن الإشادة الأكبر هي للعاملين في المجال الطبي، والذين لا يحصل الكثير منهم على أيام راحة، ويواصلون التضحية بحياتهم في الخطوط الأمامية كل يوم".

وتابعت "بالنسبة لبعض البلدان، فقد اقتربت من الوصول إلى مرحلة التعافي، وهذا تحقق بفضل جهود الجميع ".

وأوضحت نوف: "لا زال هناك طريق طويل أمامنا، وكن الاستجابة من كافة أرجاء العالم منحتني الأمل والثقة الكبيرة بقدرتنا على التغلب على هذا الوباء، وأشكر كل قادتنا والعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال الصحة وكل أبطالنا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news