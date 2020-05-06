ساعة رياضة "عن بعد" كل يوم اثنين في الشارقة

المصدر: الشارقة الامارات اليوم



أعلنت جزيرة العلم الوجهة الترفيهية والرياضية والوطنية في إمارة الشارقة، عن اطلاق فعالية "ساعة رياضة" (عن بعد) في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع النادي الرياضي فيتنس فيرست، حيث تستمر الفعالية حتى 18 الجاري، وتقام كل يوم "اثنين".

ويؤدي التمارين، المدرب محمد أبو بكر من نادي فيتنس فيرست الرياضي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتعرض مباشرة على صفحة جزيرة العلم على الانستغرام@theflagisland، حيث يقدم المدرب الإرشادات الرياضية والصحية لتعزيز وعي أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية بأهمية الالتزام بنظام رياضي يومي من خلال ممارسة مجموعة من التمارين المنزلية بأبسط الإمكانيات ورياضة البيلاتس.

وقالت مدير عام جزيرة العلم خلود سالم الجنيبي: "نسعى من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية بين أفراد المجتمع الإماراتي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحفيزهم على استثمار أوقاتهم في ممارسة التمارين الرياضية حتى وإن كانوا في منازلهم، وعدم التقيد وربط ممارسة الرياضة في الأندية المتخصصة أو في الحدائق والأماكن العامة".

وأضافت: "تشكل فعالية (ساعة رياضة) فرصة مميزة أمام العائلات لمشاركة أطفالهم الرياضة بطريقة تفاعلية وجاذبة تقربهم من بعضهم البعض وتغرس في أبنائهم ضرورة ممارسة الرياضة، وكيفية تحويل التحديات إلى فرص إيجابية تساعدهم في بناء شخصيتهم وتقويتها".

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