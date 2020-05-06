المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصويت

وجّه نادي العين، عبر حسابه الرسمي، جماهيره إلى التصويت لحارس الفريق، الدولي خالد عيسى، في استفتاء الاتحاد الآسيوي الخاص باختيار أفضل حارس مرمى في دوري أبطال آسيا 2016.

أيوفي

أعلن نادي غودي كروز الأرجنتيني، على حسابه في «تويتر»، التعاقد بشكل نهائي مع الإكوادوري جيمي أيوفي لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما انتقل من شباب الأهلي، في بداية الموسم حتى نهاية الموسم الحالي، إذ أبدت إدارة النادي الأرجنتيني ارتياحها لمردود أيوفي.

متولي

ذكرت صحيفة «360» المغربية أن لاعب الرجاء، محسن متولي، رفض الدخول في مفاوضات مع ناديه لتجديد عقده، بسبب تلقيه عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، مشيرة إلى أنه سيحسم موقفه في شهر يونيو المقبل.

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