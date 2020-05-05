منصور بن زايد يعيد هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة والشركات التابعة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، قراراً بإعادة هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة والشركات التابعة للمجموعة، وذلك بهدف تمكين المرحلة القادمة من التطوير المؤسسي، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة، كما نص القرار، أيضاً، على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة النادي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره.

ويشكل القرار انعكاساً للجهود المتواصلة، الرامية إلى ترسيخ أفضل المستويات العالمية للحوكمة والأداء في جميع أنحاء المؤسسة، ويشكل الخطوة الأحدث في سلسلة من الخطوات التدريجية، التي اتخذها النادي منذ عام 2018، لضمان النجاح المستدام في المستقبل.

وتم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضوية كلٍّ من: الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والدكتور سلطان الجابر (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)، وأحمد الصايغ، وراشد الهاملي، ومحمد السويدي، وسعيد عبدالله بن شيبان، وطارق المسعود، وسلطان الحميري، وحمد السويدي.

وتمت، أيضاً، إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، وعضوية كلٍّ من أحمد الصايغ، وراشد الهاملي، ومحمد السويدي، وسعيد عبدالله بن شيبان، وطارق المسعود، وسلطان الحميري، وحمد السويدي.

وستعمل اللجنة التنفيذية بمثابة مجلس إدارة للشركات التابعة، لضمان تنفيذ نظم الحوكمة، وتوحيد الجهود وتنسيق الأعمال، وتنفيذ رؤية قيادة النادي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة اجتماعها الأول عن بُعْد الأسبوع المقبل، لمتابعة الأعمال والمستجدات، وتنفيذ تدابير الحوكمة الجديدة، واستعراض الأولويات لجميع الكيانات التابعة للنادي.

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