اتحاد «يو إف سي» للفنون القتالية يعلن النزالات بداية مايو

المصدر: لاس فيغاس - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة عن تنظيم أحد أكبر سلاسل النزالات في تاريخها الحديث، أبرزها بين توني فيرغسون المصنف أولاً للوزن الخفيف وجوستين غايثجي، على اللقب العالمي المؤقت للوزن الخفيف، وسيلتقي هنري سيخودو مع دومينيك كروز في وزن الديك.

وقال الاتحاد في بيان أمس «ستكون النزالات المرحلة الأولى لفعالية من ثلاثة مراحل، تُقام في حلبة فايستار فيتيرانز ميموريال أرينا بمدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا أيام 9 و13 و16 مايو على التوالي، وسيتم الإعلان عن النزالات التالية خلال موعد لاحق، ولن يكون حضور هذه النزالات متاحاً أمام الجمهور، وسيقتصر على الموظفين الأساسيين فقط».

وأوضح الاتحاد أن «عشاق نزالات (يو إف سي) للفنون القتالية المختلطة سيتاح لهم فرصة مشاهدة البث الحي للقاءات المرتقبة من خلال تطبيق (UFC ARABIA)».

من جهتها، قالت رئيس اتحاد «يو إف سي»، دانا وايت: «لا أكاد أطيق انتظاراً حتى نقدم عدداً من أروع النزالات للجمهور، وأود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى ليني كاري، عمدة مدينة جاكسونفيل، والقائمين على حلبة فايستار فيتيرانز ميموريال أرينا؛ وباتريك كونينغهام، المدير التنفيذي للجنة الملاكمة بولاية فلوريدا، على الدعم الذي وفروه لإقامة هذه البطولة، ومنحنا الحلبة لتنظيم هذه النزالات الرائعة، وأيضاً إلى شركائنا الإعلاميين، بما في ذلك قناتا (إي إس بي إن) و(إي إس بي إن) على قيامهما بعرض المباريات للجمهور».

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