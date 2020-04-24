ورشة عمل قانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية على اللوائح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُنظم اتحاد كرة القدم صباح الثلاثاء المقبل ورشة عمل قانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية واللجان القانونية والتحكيمية على لوائح الاتحاد بمشاركة ممثلي أندية الدولة، وتُعقد بنظام الاتصال المرئي. وقال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري في بيان أمس: «سيتم خلال ورشة العمل مناقشة التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسي واللوائح».

وأشار إلى أن «الأمانة العامة باتحاد الكرة خاطبت الأندية (أمس)، للبدء في تسجيل ممثليها المعنيين لحضور ورشة العمل القانونية».

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