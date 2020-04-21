جمعية الإمارات للترايثلون تنظم سباقاً افتراضياً لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت جمعية الإمارات للترايثلون سباقاً افتراضياً لأصحاب الهمم بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم، ومبادرة تحدي جمال الشعفار.

وقالت الجمعية، في بيان أمس: «شهد السباق أجواء من التحدي، في ظل حرص الأبطال المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم، حتى إن كان السباق عن بعد، واستمرت المنافسات وسط إثارة بالغة من الجميع، وزادها حماساً حضور مسؤولين عديدين من المؤسسات والأفراد لمتابعة السباق، وعلى رأسهم حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع».

وأوضحت: «شارك في السباق الافتراضي كلٌّ من: عايض الأحبابي صاحب فضية بطولة آسيا بأوزبكستان، وراشد الظاهري صاحب برونزية الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، وحسين المازم بطل آسيا في الرمح والجلة والقرص، وعبدالله الغافري بطل الإمارات ورابع آسيا وبطل العالم في ألعاب القوى للشباب، وعبدالعزيز الكندي بطل الإمارات والألعاب العالمية للشباب، وغيرهم من الأبطال».