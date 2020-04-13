رابطة المحترفين تسهم بـ 100 ألف درهم في «مهارتك مساهمتك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين لكرة القدم عن تخصيص 100 ألف درهم، ضمن مبادرة «مهارتك مساهمتك»، التي أطلقتها لدعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «شهدت الحملة التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري مشاركة مميزة وتحدياً بين نجوم الكرة الإماراتية، من بينهم لاعبون سابقون، وإعلاميون، وقام عدد من العاملين في الأندية والجماهير من مختلف الفئات العمرية، بتصوير مقاطع فيديو تظهر مهارات التحكم بالكرة وبثها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مع وسم المبادرة (#مهارتك_مساهمتك)، وحصدت المقاطع التي نشرت على (تويتر، فيس بوك، انستغرام وتيك توك) أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة خلال 10 أيام». من جهته، قال رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، في تصريحات صحافية: «هذه المبادرة تأتي تجسيداً لدور الرياضة، وكرة القدم خصوصاً في خدمة المجتمع وتوحيد فئاته المختلفة خلف رسالة سامية».