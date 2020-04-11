اتحاد الكرة الإماراتي يحسم مصير النشاط الكروي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعرض فريق العمل التنسيقي لاتحاد كرة القدم، غداً الأحد، على مجلس إدارة اتحاد الكرة، التوصيات والسيناريوهات الخاصة بالنشاط الكروي، المتوقف حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقاً للتوصيات والقرارات التي صدرت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعُممت على كل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وكان فريق العمل التنسيقي عقد اجتماعاً، يوم الإثنين الماضي، وضع خلاله عدداً من التصورات والإجراءات الاستباقية المواكبة للوضع الصحي ومتغيراته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، فيما تم وضع تصورات أخرى بشأن عقود اللاعبين بمختلف الفئات، ودوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى وضع تصور لأجندة المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع رابطة المحترفين، بما يتوافق مع روزنامة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، واستحقاقات المنتخبات الوطنية.