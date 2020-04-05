«الاتصال المرئي» حافظ على السير الطبيعي للعمل الإداري في اتحاد الكرة

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم أنه استطاع، خلال الفترة الماضية، أن يسيّر دولاب عمله بشكل طبيعي، وبنشاط مكثف، من خلال مبدأ العمل عن بعد، بنظام الاتصال المرئي، في إطار الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومرّ عمل اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال هذه الفترة بأربع مراحل، انطلقت بعقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، بعد انتخابه للدورة الانتخابية 2020-2024، وأقيم الاجتماع في الهواء الطلق، على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي، إجراءً احترازياً، فيما تمثلت المرحلة الثانية في عقد اجتماعات مع الجهات المختصة في الدولة، وعلى ضوئها اتُّخذ العديد من القرارات، كان أولها إقامة المباريات من دون حضور جماهيري، بجانب إلغاء المهرجانات والاجتماعات والتدريبات لكل الفئات العمرية، إضافة أيضاً إلى إيقاف النشاط الرياضي ككل لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من 15 مارس الماضي.

وبعد انقضاء هذه المدة سيتم إجراء تقييم للوضع، بجانب إطلاق الاتحاد مبادرات عدة، بينها «بطولتنا سلامتكم»، وهي بطولة افتراضية، الهدف منها كسر توقف النشاط الرياضي، بأن يخوض الجميع حالياً أهم وأغلى بطولة، وهي سلامة أفراد المجتمع.

وشارك في المبادرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، كما انضم إليها، من خلال شريط فيديو بثه اتحاد الكرة، نجوم سابقون من جيل 90، ونجوم حاليون، وشخصيات رياضية وإعلامية، قاموا جميعاً ببث رسائل إيجابية لكل أفراد المجتمع، للإسهام في توعية الجميع بشأن أهمية التقيد بالتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة في الدولة، كما وضع اتحاد الكرة جميع منشآته ومرافقه تحت تصرف الجهات المختصة لمواجهة فيروس «كورونا».

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري، لـ«الإمارات اليوم»: «الإجراءات التي قام ويقوم بها اتحاد الكرة، تأتي في إطار سلامة وحماية الرياضيين، وكل الذين يعملون ضمن هذه المنظومة، ورغم أن النشاط الرياضي متوقف حالياً إلا أن اتحاد الكرة مستمر في عمله بشكل يومي، وكل الخطوات التي اتخذت كانت بالتنسيق التام والتواصل المستمر مع الجهات المختصة، وكذلك من خلال التواصل المستمر مع الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، من خلال الاطلاع على كل المستجدات، سواء بشأن البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي أو التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأضاف أمين عام اتحاد الكرة: «المرحلة الثالثة تمثلت في عقد ورشة عمل شاملة للأندية لإطلاعها على كل الإجراءات الاحترازية والجوانب التي اتبعها الاتحاد، وهي أول ورشة ينظمها الاتحاد عن بعد لكل الأندية في إطار هذه الإجراءات، بمشاركة كل ممثلي الأندية الـ31، بالإضافة إلى ممثلي المجالس الرياضية ولجنة كرة القدم للسيدات والصالات، وشارك في الورشة أيضاً ممثل للجنة الطبية في الاتحاد، وكذلك ممثل لرابطة المحترفين، على أساس أن الرابطة تعد طرفاً أساسياً في المسابقات بالدولة.

وتابع: «تم خلال الورشة استعراض الإجراءات الاحترازية التي قام بها الاتحاد، والتي يجب على أن الأندية أن تقوم بها، وكذلك الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية وتوعية الموظفين العاملين في المنظومة الكروية، وإطلاع الشارع الرياضي على كل المستجدات، إلى جانب التواصل مع الأكاديميات الخاصة المسجلة لدى اتحاد الكرة والمؤسسات الرياضية الأخرى، لإطلاعها كذلك على الوضع.

وأشار أمين عام اتحاد الكرة إلى أن المرحلة الرابعة تتعلق بإطلاق مبادرات للجان، وكل الإدارات العاملة في الاتحاد، التي أصبحت تعمل بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وقال إن كل لجان الاتحادات اجتمعت بهذا النظام، مشيراً إلى أنه تم أيضاً عقد ورشة عمل الإدارة الفنية، إلى جانب ورش أخرى سيتم عقدها خلال الأسابيع المقبلة.

المراحل الاحترازية الـ 4

■عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في الهواء الطلق.

■تنظيم اجتماعات مع الجهات المختصة، واتخاذ العديد من القرارات.

■عقد ورشة عمل شاملة للأندية لإطلاعها على الإجراءات الاحترازية.

■إطلاق مبادرات للجان، وكل الإدارات العاملة في الاتحاد.

كل اللجان المشكّلة حديثاً في اتحاد الكرة عقدت اجتماعاتها بشكل اعتيادي عن بُعد.